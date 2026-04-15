Bruna Biancardi faz aniversário e ganha homenagem de Neymar:

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 15/04/2026 às 16h01

O jogador Neymar, de 34 anos, homenageou a esposa, Bruna Biancardi, que celebra 32 anos nesta quarta-feira, 15. Em uma publicação nas redes sociais, o atleta compartilhou uma foto do casal e escreveu uma declaração de amor, enfatizando o papel da influenciadora digital em sua vida e como mãe.

O que aconteceu

Neymar celebrou o aniversário de 32 anos de Bruna Biancardi, sua esposa, com uma homenagem em suas redes sociais.

Em sua mensagem, o jogador destacou Bruna como uma “super híper mega MAMÃE” de suas duas filhas em comum.

A influenciadora digital Bruna Biancardi foi vista nos Stories de Neymar aproveitando seu dia ao lado das filhas Mavie e Mel.

Neymar, um dos principais jogadores do Santos, expressou na publicação: “Parabéns, linda. Que seja um ciclo repleto de muita felicidade… Nós que estamos perto, sabemos o quão Deus foi especial em te colocar em nossas vidas!”. Ele concluiu a mensagem reforçando o papel materno de Bruna: “E lembre-se sempre da super híper mega MAMÃE que você é. Amo você”.

Neymar e Bruna são pais de Mavie, de 2 anos, e Mel Biancardi, de 9 meses. O jogador também tem Davi Lucca, de 14, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de 1, de um affair com Amanda Kimberlly.

Quem parabenizou Bruna Biancardi?

Nos comentários da publicação, além da própria Bruna, diversos seguidores do jogador também parabenizaram a influenciadora. Mensagens como “Feliz aniversário! Muita luz, saúde e mais amor e sucesso!” e “Lindos! Muitas bençãos hoje e sempre!” foram deixadas pelos fãs. O ex-jogador Richarlyson também se manifestou: “Parabéns, Bruna, tudo de melhor sempre”, escreveu.

Posteriormente, Neymar mostrou em seus Stories a esposa desfrutando seu dia com as filhas. Na imagem, Bruna aparece sorridente e usando óculos de sol. Mel, a caçula do casal, também está sorridente, enquanto Mavie, vestida com uma fantasia de Branca de Neve, faz um sinal de “três” com os dedos.