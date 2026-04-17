Thiago Flores viabiliza R$ 2 milhões para projeto pioneiro de genética leiteira em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 17/04/2026 às 08h30

ARIQUEMES - RO – O Deputado Federal Thiago Flores (União Brasil/RO) participou, hoje (16), do lançamento de um projeto pioneiro focado no fortalecimento da bacia leiteira de Rondônia. Viabilizada por meio de uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões destinada pelo deputado, a iniciativa utiliza tecnologias de melhoramento genético para aumentar a produtividade e a qualidade do rebanho regional.

O projeto, executado via convênio federal, atende diretamente 176 famílias de produtores rurais nos municípios de Ariquemes, Buritis, Campo Novo, Cujubim, Machadinho d’Oeste, Monte Negro, Urupá e Vale do Anari. O objetivo central é elevar o valor agregado do leite rondoniense, permitindo que o pequeno produtor produza mais em menos espaço e com animais mais eficientes.

Para o Deputado Thiago Flores, investir em genética é investir no futuro do agronegócio. "Rondônia já é uma potência no leite, mas para crescer precisamos de tecnologia. Destinei esses R$ 2 milhões para que o pequeno produtor tenha acesso ao que há de melhor no melhoramento genético. Isso se traduz em mais renda para as famílias e mais empregos em toda a nossa região. É o recurso chegando na ponta para quem realmente trabalha e produz", destacou o parlamentar.