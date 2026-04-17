22 mil metros de canais são limpos na capital; mais limpeza melhora drenagem na cidade

Por André Oliveira

Publicada em 17/04/2026 às 09h01

Com o objetivo de evitar alagamentos e reduzir transtornos, o trabalho de limpeza dos canais tem sido intensificado em Porto Velho. Entre janeiro de 2025 e março de 2026, foram realizados 22.879 metros de limpeza em diferentes pontos da cidade, conforme dados do Limpômetro, mostrando a dimensão das ações que vêm sendo executadas.

Somente nos três primeiros meses de 2026, já foram atendidos 949 metros de canais, o que demonstra a continuidade e o ritmo constante dos serviços mesmo durante o período de chuvas, quando a demanda tende a ser ainda maior. Esse cenário reforça o empenho das equipes em manter o funcionamento da drenagem urbana, mesmo em condições mais desafiadoras, evitando acúmulo de água e reduzindo riscos de alagamentos em diferentes regiões da cidade.

As ações fazem parte de um planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), que mantém equipes atuando diariamente em pontos considerados críticos, garantindo o funcionamento adequado do sistema de drenagem e reduzindo riscos de transtornos à população. Com o avanço das ações, a expectativa é reduzir cada vez mais os pontos de alagamento e garantir uma cidade mais preparada para enfrentar os desafios climáticos, oferecendo mais segurança e tranquilidade à população.

PREVENÇÃO

A limpeza de canais é uma etapa essencial da infraestrutura urbana, pois evita o acúmulo de lixo e sedimentos, melhora o escoamento das águas pluviais e contribui diretamente para a prevenção de alagamentos, especialmente no inverno amazônico, período marcado por chuvas intensas. O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou que as ações fazem parte de um compromisso maior com a cidade.

“Estamos trabalhando com planejamento para evitar problemas antes que eles aconteçam. A limpeza dos canais é uma ação silenciosa, mas extremamente importante, que impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, principalmente durante o período de chuvas”.

Além da atuação técnica, a Prefeitura reforça que a colaboração da população também é essencial, principalmente no descarte correto de resíduos, que muitas vezes acabam obstruindo os canais e comprometendo o sistema de drenagem. O secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, destacou a importância do trabalho preventivo.

“O nosso trabalho segue de forma estratégica, priorizando áreas que historicamente apresentam problemas e demandam maior atenção. A limpeza de canais é fundamental para manter o fluxo adequado da água, evitar alagamentos e minimizar transtornos, garantindo mais segurança e tranquilidade para nossos moradores, especialmente nos períodos de chuvas mais intensas”.