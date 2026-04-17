Sebrae em Rondônia lança Projeto de Produtividade Leiteira em Ariquemes

Por SEBRAE-RO

Publicada em 17/04/2026 às 08h47

O Sebrae em Rondônia convida produtores rurais, lideranças e parceiros para o lançamento do Projeto de Produtividade Leiteira, que será realizado nesta quinta-feira, 16 de abril, às 9h, na Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA), localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, 1769, Setor Industrial, em Ariquemes.

A iniciativa é viabilizada por meio do Convênio SDI/MAPA Nº 975627/2025, firmado com o Ministério da Agricultura e Pecuária, com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Tiago Flores.

O projeto tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva do leite no Vale do Jamari, promovendo o aumento da produtividade, a melhoria da qualidade da produção e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios rurais da região.

Durante o evento, serão apresentadas as ações previstas, os benefícios para os produtores e as oportunidades de participação no projeto. A proposta é levar conhecimento técnico, inovação e soluções de gestão para o campo, contribuindo para o crescimento e a competitividade do setor leiteiro em Rondônia.