Ji-Paraná lança do Plano Municipal de Educação para o período de 2026 a 20236

Por Jairo Ardull

Publicada em 17/04/2026 às 08h57

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lançou, na quinta-feira (16), a construção do Plano Municipal de Educação (PME), que definirá metas e estratégias para o setor, alinhado ao Plano Nacional de Educação (PNE), para o período de 2026 a 20236.

O PME tem duração de 10 anos e estabelece diretrizes para a valorização profissional, expansão de vagas e qualidade do ensino. Ele é construído (ou elaborado) com sugestões de vários setores da sociedade. O PNE, também para o decênio 2026-2036, foi lançado, na quarta-feira (15), pelo governo federal, em Brasília.

A presidente do Fórum Municipal de Educação, Ana Maria Pereira Visintin, defendeu um debate amplo para definição das propostas. Segundo ela, as metas devem corresponder à realidade educacional do município. “Não adianta nada a gente estabelecer objetivos que não vamos conseguir cumprir. Temos de ter o pé na realidade”, pontuou.

“Para que o plano de educação de Ji-Paraná seja plural, ele tem que ser inclusivo, mas para que isso aconteça precisamos ter a participação de todos os segmentos. Esta não é uma política de momento ou de uma administração. O que fizermos agora vai se estender nos próximos 10 anos”, avaliou o presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná, Marcelo Lemos (Republicanos).

O secretário da Semed, Robson Casula, afirmou que a falta de comprometimento nas gestões anteriores comprometeram os avanços do setor educacional. “Não construíram uma sala, não fizeram concurso público e foram mínimos os investimentos na capacitação dos nossos servidores: essa é a realidade que temos de lidar agora”, avaliou.

“Estamos construindo o PME desde o ano passado, com a reforma e construção de escolas, qualificando o nosso pessoal e, neste ano, abrindo um concurso público para contratar professores e profissionais de apoio. Há quase 10 anos que isso não era feito, por isso estamos tendo de fazer agora”, admitiu.

Casula atribuiu ainda o bom resultado da pasta ao desempenho de diretores e professores. “São esses que carregam a educação municipal nas costas [referindo-se à dedicação diária], sem deixar que ela caia. Se não subimos alguns degraus, nunca foi por falta de esforço, mas falta de uma política, em anos anteriores, que não priorizou essas metas”, assegurou.

Também participaram do lançamento a coordenadora regional da Educação (em Ji-Paraná), Maria Gorete Lara; a presidente do Conselho Municipal de Educação, Karine Alves Crisoni; o secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Joaquim Teixeira; e os vereadores Rosana Pereira (Republicanos) e Joziel Carlos de Brito (MDB).