Sílvia Cristina recebe certificado por sua atuação como coordenadora de leilão do Hospital de Amor

Por Assessoria

Publicada em 20/04/2026 às 08h20

Há 18 anos, muito antes de ingressar na vida pública, que Sílvia Cristina integra a família da solidariedade do Hospital de Amor. Ela atuou por dez anos como coordenadora dos leilões em Ji-Paraná e, após assumir o cargo de deputada federal, se afastou das funções, mas segue como voluntária e contribuindo também com ações diretas de seu mandato.,

“Com muito orgulho, fui coordenadora e hoje sigo como voluntária nesse trabalho que é, acima de tudo, um propósito de vida. Independe de mandato, independe de política. A minha atuação como voluntária vai seguir enquanto Deus permitir”, disse Sílvia.

Neste final de semana, ao participar do 7° Encontro de Coordenadores do Hospital de Amor, em Porto Velho, Sílvia Cristina foi surpreendida com a entrega do certificado Prata, em reconhecimento a sua contribuição enquanto coordenadora de leilão.

A entrega foi feita pelo presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, e pelo Rodrigo Alvarez, que chefia o setor de captação do Hospital de Amor. “Uma homenagem que carrego com o coração cheio de gratidão, especialmente por lembrar do meu amigo Luiz Antônio Zardini, que tanto fez por essa missão e que hoje cuida de todos nós lá de cima. Gratidão a todos os homens e mulheres, tocados por Deus, que dedicam suas vidas a salvar outras vidas”, finalizou Sílvia.