Sílvia Cristina destaca marca de 354 mil procedimentos em três anos do Centro de Reabilitação Dream da Amazônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/04/2026 às 13h40

Ao completar três anos de funcionamento em abril, o Centro de Reabilitação Dream da Amazônia alcançou a marca de mais de 354 mil procedimentos realizados e superou 88 mil atendimentos prestados, conforme balanço divulgado pela deputada federal Sílvia Cristina. A unidade atua no atendimento de pacientes em processos de reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências.

A estrutura foi implantada por meio de parceria entre a parlamentar, a Fundação Pio XII e o Hospital de Amor. Segundo a deputada, o empreendimento recebeu mais de R$ 60 milhões em recursos destinados por seu mandato para viabilizar a construção da unidade, aquisição de equipamentos, manutenção operacional e custeio permanente.

De acordo com Sílvia Cristina, os investimentos garantiram não apenas a implantação física do centro, mas também a manutenção dos serviços prestados, incluindo o pagamento de profissionais, fornecimento de órteses, próteses, cadeiras de rodas e demais procedimentos ofertados aos pacientes atendidos na unidade.

Ao comentar os resultados alcançados desde a inauguração, a deputada afirmou que os recursos destinados permitiram transformar o projeto em realidade e destacou o impacto social da estrutura para pacientes em tratamento de reabilitação no Estado. Em declaração sobre o balanço dos três anos da unidade, afirmou: “São mais de R$ 60 milhões destinados por nosso mandato, para tornar esse sonho realidade. Já são três anos resgatando sorrisos e a dignidade de milhares de pacientes”.

Sílvia Cristina também declarou que considera a implantação do centro uma conquista coletiva da população rondoniense, destacando que a unidade foi concebida para oferecer estrutura moderna e especializada na área de reabilitação.