Sebrae em Rondônia destaca força do empreendedorismo feminino com o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026

Por sebrae-ro

Publicada em 25/04/2026 às 08h42

O Sebrae anuncia a edição 2026 do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, uma ação que valoriza trajetórias de mulheres empreendedoras que contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico e social de Rondônia.

Criado em 2004, o prêmio vai além de reconhecer histórias de sucesso. A proposta é fortalecer o empreendedorismo feminino, ampliar a visibilidade das empresárias e estimular outras mulheres a iniciarem ou estruturarem seus próprios negócios.

Na edição de 2025, a etapa estadual da premiação reuniu empreendedoras de diversas regiões em uma cerimônia realizada em Porto Velho, celebrando histórias marcadas por superação, inovação e impacto social. Mais de 130 mulheres participaram do processo, com vencedoras em cinco categorias, reforçando o papel do empreendedorismo feminino no fortalecimento da economia local e garantindo a representatividade de Rondônia nas etapas seguintes do prêmio.

Como funciona a premiação

A premiação é realizada em etapas estadual, regional e nacional. As candidatas passam inicialmente pela seleção em Rondônia e as vencedoras avançam para as fases seguintes, representando o estado em nível nacional.

As categorias contemplam diferentes perfis de atuação, incluindo: Microempreendedora Individual, Pequenos Negócios, Produtora Rural, Ciência e Tecnologia e Negócios Internacionais.

Na etapa nacional, a vencedora de cada categoria pode receber até cinquenta mil reais para investir no negócio, além de consultoria gratuita e participação no curso Empretec.

Inscrições abertas

A edição 2026 chega com a expectativa de ampliar ainda mais a participação de mulheres empreendedoras em Rondônia, acompanhando o crescimento do protagonismo feminino no estado. O Sebrae reforça o convite para que empreendedoras de diferentes áreas compartilhem suas histórias e concorram ao prêmio.