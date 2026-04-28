Samuel Costa defende industrialização como caminho para gerar emprego e renda em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 28/04/2026 às 08h20

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), voltou a destacar a necessidade urgente de industrialização do estado como estratégia central para o desenvolvimento econômico e social. Em sua mais recente fala, ele apontou que Rondônia não pode continuar dependente da exportação de matéria-prima sem agregar valor à própria produção.

Segundo Costa, o modelo econômico atual mantém o estado em uma posição de vulnerabilidade. “Hoje, exportamos nossa riqueza bruta e importamos produtos industrializados, o que gera poucos empregos aqui dentro. Enquanto isso, o trabalhador das cidades acaba refém do contracheque do funcionalismo público, sem alternativas no setor produtivo”, afirmou.

O pré-candidato defende uma mudança estrutural que passe pela atração de investimentos, inclusive estrangeiros, com foco na instalação de indústrias capazes de transformar a produção local. Ele acredita que Rondônia reúne condições estratégicas para dar esse salto. “Temos energia em abundância, localização privilegiada e matéria-prima. O que falta é decisão política e um ambiente favorável para quem quer investir e produzir aqui”, destacou.

Entre os setores apontados como promissores, Samuel Costa mencionou a possibilidade de instalação de polos industriais voltados à tecnologia e até mesmo montadoras de veículos automotores. Para ele, esse tipo de iniciativa não apenas diversifica a economia, mas também cria empregos qualificados e amplia a arrecadação do estado.

A proposta também envolve a criação de políticas públicas voltadas à capacitação da mão de obra local, garantindo que os trabalhadores rondonienses estejam preparados para ocupar as vagas geradas por esse novo ciclo econômico.

“Industrializar Rondônia não é uma escolha ideológica, é uma necessidade prática. Se quisermos gerar emprego, renda e dignidade para o nosso povo, precisamos parar de exportar oportunidades e começar a construir um estado mais forte e competitivo”, concluiu.

A defesa da industrialização passa a ocupar papel central no discurso do pré-candidato, que busca apresentar alternativas concretas para reduzir a dependência econômica e impulsionar o desenvolvimento sustentável de Rondônia.