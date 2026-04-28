Associação de produtores rurais de Machadinho recebe implementos com emenda de Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 28/04/2026 às 08h50

A Associação de Pequenos Produtores Rurais Unidos para Vencer (APRUPV), localizada na Linha 11 do Projeto de Assentamento Belo Horizonte, zona rural de Machadinho do Oeste, foi beneficiada com a entrega de implementos agrícolas destinados ao fortalecimento das atividades no campo. A associação agora conta com uma ensiladeira e uma plantadeira, adquiridas com recurso de emenda do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD).



A associação atende atualmente 55 famílias produtoras, além de beneficiar outros produtores não associados da região, ampliando o alcance das ações e fortalecendo a agricultura familiar no município. O presidente da associação, Paulo Carlos de Brito, destacou a importância do apoio recebido e reconheceu a atuação do parlamentar. “A gente fica muito contente, a gente mora aqui há 26 anos e nunca teve uma parceria tão forte como com o deputado Pedro Fernandes, que tem olhado pra nós e contribuído com a produção rural”, disse.



O vereador Cícero Martins, que também acompanhou a entrega dos implementos, ressaltou a relevância da parceria para atender os produtores locais. “A gente conhece de perto a realidade dos produtores e sabe da importância desses implementos. Essa conquista é resultado de um trabalho conjunto, buscando melhorias para quem vive e produz no campo”, destacou.



A entrega foi realizada com a participação ainda de lideranças locais e produtores da associação. A ação busca atender demandas da agricultura familiar, promovendo melhores condições de trabalho e incentivando o desenvolvimento e o aumento da produtividade na região.



O deputado destacou que investimentos em associações rurais são fundamentais para garantir mais eficiência na produção e melhores oportunidades para as famílias que vivem da agricultura. Segundo o parlamentar, o fortalecimento do setor produtivo contribui diretamente para o crescimento econômico dos municípios.

“Nosso compromisso é apoiar quem está na ponta, trabalhando todos os dias no campo. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos produtores e é por isso que buscamos garantir investimentos que realmente façam a diferença, fortalecendo a produção e melhorando a vida das famílias”, reforçou.



A ação reforça o compromisso com o apoio ao produtor rural e com o desenvolvimento das famílias produtoras, por meio de investimentos que impactam diretamente a geração de renda e a qualidade de vida.