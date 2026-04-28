Bruno Bolsonaro critica o STF; Fúria diz que não é político de gabinete; e Rogério abre o jogo ao Rondônia Dinâmica

Por Herbert Lins

Publicada em 28/04/2026 às 09h02

Professor Me. Herbert Lins – DRT 1143 e Samuel Ribeiro – Marketólogo

A direita e a extrema-direita estão perdendo a oportunidade para promover o fim da CLT no país

CARO LEITOR, a direita brasileira precisa apresentar propostas alternativas para as pautas da esquerda, principalmente voltadas para o pleno emprego, renda, inflação, investimentos em educação, saúde, infraestrutura e segurança pública. Tanto na corrida pela Presidência da República quanto nas disputas regionais, o debate não pode fugir desses anseios comuns da população brasileira levantados em pesquisas qualitativas de norte a sul, leste a oeste do país. Um dos projetos mais relevantes agora em discussão é sobre a jornada de trabalho. Em relação à pauta do emprego, o fim da polêmica escala 6x1 enviada pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional, parlamentares da direita e extrema-direita ficaram perdidos e estão perdendo a oportunidade de propor o fim da lei fascista por nome de Consolidação das Leis do Trabalho, criada na Ditadura de Getúlio Vargas em 1943. Neste caso, defender a modernização das leis trabalhistas com liberdade de contratação visando a redução da burocracia no intuito de gerar mais oportunidades e o espírito de empreendedorismo no país.

CLT

O fim da CLT não significa a retirada de direitos, mas criar um modelo alternativo mais palatável ao regime de contratação e dos encargos sociais. A proposta da carteira verde e amarela é o caminho para o Brasil.

Libertar

O Brasil precisa se libertar das amarras fascistas que seguram o ambiente de empreendedorismo e geração de oportunidades. A CLT aumenta o custo de contratação, incentiva a informalidade, dificulta o primeiro emprego e trava pequenos empresários.

Porta

Hoje, o sistema protege quem já está empregado, mas fecha a porta para milhões que estão fora do mercado de trabalho. É preciso abrir essas portas que estão fechadas e o fim da CLT não significa retirar direitos, mas gerar oportunidades.

6x1

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Deputados aprovou o parecer do relator da escala 6x1 e vai para votação em Plenário. Primeira vitória do presidente Lula (PT-SP) pelo fim da escala 6x1.

Críticas

O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) à Agrishow em Ribeirão Preto (SP) no final de semana. Flávio fez críticas ao presidente Lula (PT-SP) e prometeu mais investimentos para o setor.

Turbo

O presidenciável Augusto Cury (Avante) defende o Bolsa Família Turbo. Ele defende o programa como uma complementação de renda para quem recebe um salário mínimo e micro e pequenos empreendedores.

Vendeu

O presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) vendeu a única mineradora de terras raras Serra Verde ao capital estrangeiro dos EUA. Essa operação é ilegal e inconstitucional por ser competência da União legislar sobre o subsolo brasileiro.

Atacou

O presidenciável Renan Santos, do Movimento Brasil Livre e do recém-criado partido Missão, atacou no Canal Livre o fim da escala 6x1, as mulheres trans e os nordestinos. Falta bom senso, conhecimento e inteligência da parte desse cidadão que se propõe conduzir o destino do país e dos brasileiros.

Agradeceu

O senador Confúcio Moura (MDB), durante entrega da UBS no bairro Bom Futuro em Machadinho D’Oeste, deixou claro que é uma obra de R$ 2,25 milhões, viabilizada pelo PAC do Governo Federal, e agradeceu ao presidente Lula (PT-SP) pelo investimento.

Pré-campanha

A pré-candidata a senadora Luciana Oliveira (PT) faz sua pré-campanha divulgando as ações do governo petista em Rondônia. Luciana tem passado por cada município, evidenciando para o internauta os investimentos do Governo Federal no âmbito estadual.

Entrevista

O pré-candidato a senador Bruno do Bolsonaro Scheid (PL) concedeu entrevista na rádio Band FM em Ji-Paraná. Durante a entrevista, Bruno criticou o STF e defendeu mais investimentos para o agronegócio e a segurança pública.

Ganha

O pré-candidato a deputado federal Jesualdo Pires (PP) largou o tradicional e ganha protagonismo nas redes sociais mostrando o seu legado como ex-prefeito de Ji-Paraná. Jesualdo é pré-candidato a deputado federal nas eleições de outubro próximo.

Fúria I

O pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) cumpriu agenda ontem (27) em Vilhena e amanheceu em Colorado do Oeste. Fúria fica até quinta-feira (30) visitando os municípios do Cone Sul de Rondônia.

Fúria II

Na passagem pelo Cone Sul, o pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD), acompanhado de sua esposa, a pré-candidata a deputada federal Juliane Fúria (PSD), concede entrevistas a rádios e jornais eletrônicos.

Vitrine

Nas entrevistas que concede, o pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) tem dito que aposta na sua gestão de prefeito de Cacoal como vitrine para chegar ao governo de Rondônia.

Vantagem

A maior vantagem do pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) é que ele não é um político de gabinete e ar-condicionado. Ele busca proximidade com os servidores públicos, classe empresarial, a imprensa e a população em geral.

Entrevista

A entrevista do pré-candidato a governador Marcos Rogério (PL) ao RD Entrevista com Vinicius Canova pode ser acessada no jornal eletrônico Rondônia Dinâmica. Vale a pena acessar e assistir ao conteúdo da entrevista.



LEIA

Marcos Rogério diz que pedágio na BR-364 foi “presente de Lula”, chama crítica de Fúria de “retórica vazia” e admite frase infeliz contra Marina Silva

Tocada

A pré-campanha e campanha do pré-candidato a governador Hildon Chaves (União) será tocada pelo irmão da deputada estadual Ieda Chaves, Cleberson Paulo Pacheco, e o sobrinho Jonatan Pacheco. Além de Diego Muniz, por indicação do deputado federal Maurício Carvalho (União).

Deixou

O ex-secretário Valdo Alves, ex-homem forte do governo Confúcio Moura (MDB) e do ex-senador Acir Gurgacz (PDT), deixou a coordenação geral da campanha do pré-candidato a governador Hildon Chaves (União).

Negou

Em conversa com a coluna, Valdo Alves negou desentendimento com Diego Muniz ligado ao deputado federal Maurício Carvalho (União) e a Jonatan Pacheco ligado ao ex-prefeito Hildon Chaves (União). Ele também disse que manterá apoio a Hildon e ficará no apoio externo à campanha.

Vice

Enquanto o pré-candidato Hildon Chaves (União) desopila em Miami, nos EUA, o vice que não faz nada segundo ele, ou seja, o pré-candidato a vice-governador Cirone Deiró (União), percorre os municípios costurando apoio e alianças para a chapa majoritária encabeçada por ambos.

Costuras

O deputado estadual Marcelo Cruz (Avante) faz costuras de alianças visando a sua reeleição à Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) e a eleição do seu pai à Câmara dos Deputados, vereador Pastor Evanildo (PL).

Entrega

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) fez entrega de uma grade aradora e um perfurador de solo ao município de Nova União. A ação é resultado de emenda parlamentar a pedido do vereador Valdeir de Souza (União) e tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar.

Parque

O Parque Circuito passa por reformas em parceria com a iniciativa privada. Contudo, a obra se arrasta a passos de tartaruga. O presidente da EMDUR, Bruno Holanda, e o prefeito Léo Moraes (Podemos) precisam acelerar para entregar a obra porque moradores próximos e usuários reclamam pelo atraso na reabertura do parque.

Iluminação

O vereador Dr. Júnior Queiroz (Republicanos) teve pedido atendido pela EMDUR e realizou a reposição de lâmpadas queimadas no Bairro Costa e Silva. A iluminação pública proporciona mais segurança para a população local.

Sério

Falando sério, o Brasil precisa ter coragem para enfrentar a verdade. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi criada lá atrás, em um outro Brasil, em um outro tempo, quando o mundo era completamente diferente do que a gente vive atualmente. Naquela época, pouca gente empreendia, a tecnologia era limitada e o mercado de trabalho era mais simples. Hoje, o trabalhador quer oportunidade, quer renda, quer liberdade para crescer.