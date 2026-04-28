Alan Queiroz destina R$ 30 mil para piso do espaço infantil da Praça Jonas Ferreti

Por Jorge Fernando

Publicada em 28/04/2026 às 08h50

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) anunciou a destinação de R$ 30 mil para a construção do piso do espaço infantil da Praça Jonas Ferreti, em Buritis. O investimento atende às solicitações de Júnior do Idaron e Moisés de Paula e tem como objetivo melhorar a infraestrutura da área, proporcionando mais segurança e conforto para crianças e famílias que frequentam o espaço público.

Objetivo é melhorar a infraestrutura da área, proporcionando mais segurança e conforto (Foto: Ray Natalisson)

A melhoria no espaço infantil da Praça Jonas Ferreti deve trazer mais comodidade para as famílias que utilizam o local no dia a dia, especialmente crianças que precisam de um ambiente seguro para brincar. Com a construção do piso, a expectativa é de que a área fique mais organizada, acessível e preparada para receber moradores e visitantes, contribuindo para tornar a praça ainda mais acolhedora para a comunidade de Buritis.



Em fala, o deputado Alan Queiroz destacou a importância da obra para a comunidade e ressaltou que investir em espaços públicos também significa cuidar das famílias. “Quando melhoramos uma praça e garantimos mais segurança para as crianças brincarem, estamos oferecendo mais qualidade de vida para toda a população. Esse recurso vai ajudar a tornar esse espaço mais adequado, confortável e digno para as famílias de Buritis”, enfatizou.



Com a conclusão da obra, o espaço infantil da Praça Jonas Ferreti se torna ainda mais seguro e agradável para o lazer das crianças, fortalecendo a convivência entre as famílias e valorizando um importante ponto de encontro da comunidade de Buritis.



Foto: Ray Natalisson