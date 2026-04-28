Defesa Civil e Bombeiros conclui nova turma do curso de brigadistas florestais

Por Assessoria

Publicada em 28/04/2026 às 09h15

A Defesa Civil Municipal, em parceria com o 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar (SGBM) de Vilhena, concluiu na última sexta-feira, 24, mais uma edição do curso de formação de brigadistas florestais.

Com carga horária de 40 horas, o curso reuniu 30 participantes e combinou aulas teóricas e práticas. Durante a capacitação, os alunos aprenderam técnicas de combate a incêndios, manuseio de equipamentos e noções de primeiros socorros.

Conduzido pelo 1º SGBM de Vilhena, o treinamento é gratuito e passou a ser ofertado anualmente, estando em sua segunda edição. De acordo com o coordenador interino da Proteção e Defesa Civil de Vilhena, Martiley de Souza Marcelino, a ação visa ampliar as estratégias preventivas e reduzir os impactos ambientais causados pelos incêndios.

Além da qualificação, o curso também antecede a abertura de um processo seletivo para a contratação temporária de brigadistas, reforçando a atuação da força-tarefa no município. “Com esse treinamento, os participantes receberão um certificado com validade de três anos e estarão aptos a concorrer no processo seletivo”, destacou o coordenador.

Para quem deseja participar da próxima edição, prevista para o próximo ano, é necessário ter no mínimo 18 anos. As inscrições serão realizadas por meio de link disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia.