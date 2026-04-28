Polícia Civil deflagra operação contra tráfico de drogas em Alvorada

Por PC/RO

Publicada em 28/04/2026 às 09h15

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Alvorada do Oeste, realizou a segunda fase da Operação “Catarse”. A ação, focada no combate ao tráfico de drogas, contou com o apoio das delegacias de Urupá, São Miguel do Guaporé e Seringueiras, além da Polícia Militar (com o uso de cães farejadores) e da Polícia Penal.

Durante os trabalhos, foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão em endereços identificados como pontos de venda de drogas. A operação resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Nesses locais, as equipes apreenderam uma grande quantidade de maconha, cocaína e crack, sendo que parte da droga já estava embalada e pronta para a venda. Além das drogas, foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma fabricação caseira, munições de vários calibres, carregadores, réplicas de armas, balanças, toucas ninja, dinheiro e veículos usados para o crime.

As investigações mostraram que os pontos de venda funcionavam no sistema de "troca", onde objetos roubados ou furtados na cidade eram aceitos como pagamento por drogas, o que acabava incentivando outros crimes na região.

O nome “Catarse” foi escolhido porque significa purificação ou limpeza social, representando o esforço da polícia em remover do convívio público aqueles que cometem crimes e prejudicam a comunidade

Após os procedimentos na delegacia, todos os presos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da justiça

A Polícia Civil de Rondônia ressalta seu compromisso com a sociedade no enfrentamento de crimes dessa natureza.