Por João Rafael Costa

Publicada em 13/04/2026 às 08h50

Dérbi e Gre-Nal terminam empatados, Flamengo assume vice-liderança do Brasileirão e São Paulo tropeça em rodada de crise para o Mirassol.

Brasileirão - Rodada de fogo no Brasileirão. Na Neo Química Arena, um Dérbi "bélico" terminou em 0 a 0; mesmo com dois expulsos, o Corinthians segurou o líder Palmeiras. No Maracanã, o Flamengo bateu o Fluminense por 2 a 1 com show de Pedro, agora o maior artilheiro rubro-negro na era dos pontos corridos.

O Cruzeiro respirou ao virar sobre o Bragantino (2 a 1), e o Athletico-PR entrou no G-6 ao bater a Chape. Já o Botafogo decepcionou a torcida com um empate em 2 a 2 contra o Coritiba.

Sábado

O São Paulo desperdiçou a chance de colar no topo ao perder por 2 a 0 para o Vitória. Na Vila Belmiro, o Santos contou com assistência de Gabigol para Moisés bater o Atlético-MG por 1 a 0 e se afastar do Z-4.

No Sul, o Gre-Nal 452 terminou em 0 a 0, com brilho do goleiro Weverton. Já o Vasco cedeu empate ao Remo no fim, enquanto o Mirassol amarga a lanterna, após sofrer a virada do Bahia (2 a 1). A briga pelo G-4 e contra a degola esquentou de vez.

Tabelinha Rondoniense

Ciclista de Nova Brasilândia vence a Copa Madeirão, Guaporé se complica na Copa Norte e Jaru abre inscrições para o Torneio da Festa do Trabalhador.

Ciclismo - Nova Brasilândia d’Oeste está em festa. Na manhã de domingo (12), o ciclista José Lucas garantiu o primeiro lugar na 2ª etapa da Copa Madeirão de Ciclismo XCM, válida pelo Campeonato Estadual. Em uma prova de resistência e de alto nível técnico em Porto Velho, o atleta dominou o percurso com uma performance impecável.

Com o apoio da prefeitura e de sua comunidade, José Lucas reforça o potencial esportivo da região. "Essa vitória é de todos nós", celebrou o campeão. O ciclismo rondoniense segue revelando grandes talentos.

Jaru - A tradicional Festa do Trabalhador de Jaru chega à sua 35ª edição com muito esporte. A prefeitura abriu as inscrições para o torneio de futebol, que acontecerá no dia 1º de maio, às 7h30. As vagas contemplam as categorias masculino aberto e feminino society.

Interessados podem se inscrever online, via WhatsApp ou na sede da Semecelt. O evento terá praça de alimentação e área kids, garantindo diversão para toda a família. Reúna sua equipe e participe deste marco do esporte jaruense.

Copa Norte - Primeiro tropeço sob nova direção. O Guaporé sofreu sua primeira derrota com o técnico Rodrigo Limiro ao ser batido pelo GAS por 3 a 1, no Estádio Canarinho. Após um primeiro tempo difícil, Mano chegou a empatar a partida, mas falhas defensivas permitiram que Vanilson Silva marcasse duas vezes e garantisse a vitória roraimense.

O resultado derruba o time rondoniense para o terceiro lugar do grupo. Agora, o foco é total no duelo decisivo contra o Trem-AP, na quarta-feira (15), no Cassolão. É vencer ou vencer.