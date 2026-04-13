DCO divulga regulamento e tabela das competições do Rondoniense Sub-15 e Sub-17

Por FFER

Publicada em 13/04/2026 às 08h50

O DCO, Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia divulgou o regulamento e a tabela das competições de base do Rondoniense Sub-15 e do Rondoniense Sub-17, os jogos começam a partir do dia 21 de abril. Os clubes Rondoniense, Genus, Brazuca, Gazin Porto Velho, Atlético Cacoal, União Cacoalense, Ji-Paraná, Desportiva Itapuense, Rolim de Moura, Pimentense, Espigão e Vilhena participam das competições e foram dividos em grupos regionalizados.

No Rondoniense Sub-15 estão no Grupo A Rondoniense, Sport Genus, Brazuca e o Gazin Porto Velho, no Grupo B Itapuense, Ji-Paraná, União Cacoalense e Atlético Cacoal, no Grupo C Rolim de Moura, Pimentense, Espigão e Vilhena. No Rondoniense Sub17, estão no Grupo A o Rondoniense, Sport Genus, Brazuca e o Gazin Porto Velho, no Grupo B estão o Itapuense, Ji-Paraná e o União Cacoalense e no Grupo C o Rolim de Moura, Vilhena e o Espigão.

Os jogos da primeira fase das competições iniciam a partir do dia 21 de abril e seguem até o dia 2 de maio, os melhores classificados seguem para a segunda fase de quarta de finais, com jogos de cruzamento olímpico e jogo único, a partir do dia 9 de maio. Os vencedores avança para a terceira fase ainda com jogo único e a quarta fase com finais para decidir o título em dois jogos.