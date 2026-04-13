Jogando fora de casa, Guaporé sai na frente mais cede empate ao Araguaína, pela 2ª rodada

Jogando fora de casa pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, o Guaporé ficou no empate diante do Araguaína de Tocantins no estádio Mirandão, com direito a "lei do ex" porque o gol do Jacaré da Zona da Mata foi marcado por Gabriel Cassimiro, que defendeu as cores do time tocantinense em 2025, o Araguaína chegou ao gol de empate com Alan, com o resultado de 1 a 1 Guaporé e Araguaína somam 4 pontos atrás do líder do Grupo A2 Gazin Porto Velho que tem 6 pontos.
Agora as duas equipes voltam as atenções agora para a Copa Verde. O Guaporé recebe o Trem do Amapá na quarta feira no Cassolão enquanto o Araguaína terá pela frente o Rio Branco, também na quarta-feira, no Espírito Santo.
Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, Guaporé e Araguaína voltam a campo no final de semana, no sábado o Guaporé encara o Humaitá do Acre no Cassolão enquanto o Araguaína enfrenta o Gazin Porto Velho no estádio Aluízio Ferreira na tarde de domingo.
