Pré-candidato a deputado estadual, Everaldo Fogaça intensifica agenda em Cacoal com visitas e articulaçõe

Por Assessoria

Publicada em 20/04/2026 às 08h10

Cacoal, RO – O vereador por Porto Velho, Everaldo Fogaça (PSD), esteve neste domingo (19) em Cacoal cumprindo uma agenda extensa e sem horário definido para encerrar.





Pré-candidato a deputado estadual, o parlamentar aproveitou a passagem pelo município para reforçar contatos com amigos, familiares e lideranças políticas, além de dialogar sobre seus projetos para as eleições deste ano.



Filiado ao PSD, Fogaça destacou durante as conversas que sua pré-candidatura está à disposição do partido, ressaltando que a decisão final dependerá do crivo da legenda. Ainda assim, afirmou estar preparado para o novo desafio no cenário estadual.



A programação começou cedo, com um tradicional café na feira livre, hábito que mantém sempre que visita a cidade. No local, relembrou o período em que trabalhou como vendedor de pastel e outras atividades da juventude, como a venda de picolé, sorvete e jornais — experiências que marcaram o início de seu interesse pela comunicação.



Ao longo do dia, o vereador visitou familiares, que recordaram momentos de sua infância em Cacoal, cidade onde viveu por muitos anos. A agenda incluiu também a presença no campeonato estadual de motocross, onde foi recebido por lideranças políticas e apoiadores de sua trajetória como empresário e homem público.



Com três mandatos como vereador em Porto Velho, Fogaça construiu uma atuação voltada à fiscalização, presença constante nas comunidades e forte comunicação com a população, inclusive por meio das redes sociais. Jornalista e bacharel em Direito, ele soma mais de 35 anos de experiência na área da comunicação em Rondônia.



Na última eleição para deputado estadual, Fogaça participou do pleito e ficou como segundo suplente. Ao se colocar novamente como pré-candidato, sinaliza a intenção de ampliar sua atuação política, levando ao âmbito estadual a experiência acumulada no Legislativo municipal e o respaldo de lideranças políticas de Rondônia.