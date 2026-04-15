Policial civil aposentado morre em ataque a fazenda em Nova Mutum Paraná

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/04/2026 às 09h30

Ocorrência registrada na região de Nova Mutum Paraná mobilizou reforço da Polícia Militar após ataque à Fazenda Norbrasil, área marcada por histórico de conflitos agrários

Um policial civil aposentado morreu, ao menos duas pessoas ficaram feridas e quatro trabalhadores foram dados como desaparecidos após um ataque registrado na noite desta terça-feira (14) na sede da Fazenda Norbrasil, conhecida como “Galo Velho”, situada na região de Nova Mutum Paraná, distrito de Porto Velho, em Rondônia.

De acordo com informações preliminares, a propriedade rural teria sido alvo de uma ação atribuída a integrantes da Liga dos Camponeses Pobres (LCP), em episódio descrito como um ataque coordenado contra a sede da fazenda. Durante a ocorrência, diversas pessoas teriam sido surpreendidas por disparos de arma de fogo.

Entre as vítimas está Joaquim Lopes Silva, policial civil aposentado, que estava no local no momento do confronto e não resistiu aos ferimentos. A presença dele na propriedade foi confirmada entre os envolvidos na ocorrência.

Também conforme os relatos iniciais, dois funcionários da fazenda foram baleados e encaminhados para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento de Jaci-Paraná. O estado de saúde deles não havia sido oficialmente detalhado até a última atualização.

Além dos feridos e da vítima fatal, quatro trabalhadores desapareceram após fugirem para uma área de mata durante a invasão da sede da propriedade. Equipes de segurança foram deslocadas para realizar buscas na região.

Em resposta ao episódio, tropas da Polícia Militar foram mobilizadas para reforçar o policiamento no distrito e atuar nas diligências de localização dos desaparecidos, bem como na estabilização da área.

A Fazenda Norbrasil figura historicamente entre os principais pontos de tensão fundiária em Rondônia, tendo registrado, ao longo dos últimos anos, diversos episódios de violência ligados a disputas agrárias, inclusive com ocorrências anteriores envolvendo mortes e ataques armados.