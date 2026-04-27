Polícia Militar recupera motocicleta furtada e prende suspeito em Jaru

Por jaruonline.com

Publicada em 27/04/2026 às 08h40

Uma ação ágil da Rádio Patrulha – Guarnição Alpha resultou na recuperação de uma motocicleta furtada e na prisão de um suspeito na manhã deste domingo (26), no município de Jaru.

De acordo com informações, a proprietária havia deixado o veículo estacionado nas proximidades do Bosque Beira Rio enquanto participava de atividades no evento Barco Cross. Ao retornar, percebeu que a motocicleta havia sido furtada.

A guarnição foi acionada após uma denúncia de que um indivíduo teria arremessado uma motoneta dentro do Rio Mororó. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a veracidade da informação e localizaram o veículo parcialmente submerso.

Durante diligências nas proximidades, testemunhas indicaram o possível autor do crime. A equipe intensificou o patrulhamento e conseguiu localizar e abordar o suspeito, que foi conduzido de volta ao local da ocorrência para esclarecimentos.

Com o apoio de populares, a motocicleta foi retirada do rio, sendo confirmada como o veículo furtado. A situação indicava uma tentativa de ocultação, o que poderia aumentar ainda mais os prejuízos à vítima.

A atuação da Rádio Patrulha – Guarnição Alpha demonstrou eficiência e rapidez, sendo fundamental para a recuperação do bem e a identificação do suspeito. Durante a abordagem, o indivíduo também estava com uma bicicleta de cor rosa, cuja procedência é considerada suspeita e pode estar relacionada a outro possível furto.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde permanece à disposição da Justiça.