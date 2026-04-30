Polícia Militar recupera carro clonado e alerta população sobre golpe

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 30/04/2026 às 09h15

A Polícia Militar de Rondônia (PMRO), por meio de uma guarnição do 9º Batalhão, recuperou, por volta das 14 horas de ontem, 29, na rua da beira, após o trevo do Roque, um veículo com registro de roubo durante patrulhamento em Porto Velho. A ocorrência chamou atenção pelo alto nível de sofisticação empregado na clonagem. O condutor do veículo foi preso.

O caso começou após operadores do Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) identificarem, por meio de cruzamento de dados, dois veículos com as mesmas características e placa circulando simultaneamente em estados diferentes — indício claro de fraude.

Com base nas informações, a equipe foi acionada e localizou um dos veículos na BR-364. Durante a abordagem, os policiais constataram que a adulteração apresentava elevado padrão de qualidade, dificultando a identificação em uma análise superficial.

Apesar disso, a capacitação técnica da guarnição permitiu detectar inconsistências nos elementos identificadores, como numeração do motor, etiquetas e pontos estruturais do chassi. Após verificação detalhada, foi confirmado que o veículo havia sido roubado no estado do Rio de Janeiro e apresentava sinais de remarcação.

A ocorrência evidencia o avanço das práticas criminosas, mas também reforça a importância da integração entre os órgãos de segurança pública.

A PMRO orienta a população a redobrar a atenção na compra de veículos, especialmente diante de ofertas abaixo do valor de mercado. A recomendação é buscar apoio de profissionais especializados, como despachantes, além de consultar sistemas oficiais e verificar cuidadosamente os sinais identificadores do automóvel.

A corporação reafirma seu compromisso com a segurança pública e destaca que seguirá atuando de forma técnica e integrada no combate à criminalidade.