Polícia Militar apreende aproximadamente 54 quilos de maconha em Cacoal

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 14/04/2026 às 08h30

Na manhã desta segunda-feira (13), a Polícia Militar de Rondônia, em Cacoal, apreendeu aproximadamente 54 quilos de maconha na rua Padre Zanoto, no bairro Parque dos Lagos. A droga estava distribuída em diversas embalagens.

De acordo com a PM, equipes que participam da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras — por meio do Batalhão de Fronteira e Divisas (BPFRON) —, com base em informações do Núcleo de Inteligência do 4º BPM, tomaram conhecimento de que um veículo Fiat Palio, de cor branca, estaria sendo utilizado para o transporte de substância entorpecente oriunda do município de Costa Marques, com destino a Cacoal, configurando, em tese, o crime de tráfico de drogas.

Diante das informações, foram iniciadas diligências e monitoramento, sendo o veículo visualizado no bairro Parque dos Lagos. No entanto, o condutor evadiu-se antes da abordagem.

Durante as buscas, a guarnição visualizou um indivíduo saindo de uma residência em uma motocicleta. Ao perceber a presença policial, ele empreendeu fuga, sendo posteriormente abordado com o apoio de outras equipes. O suspeito foi identificado pelas iniciais R. F. S. Antes da abordagem, ele danificou o próprio aparelho celular.

Durante a ação, o indivíduo confessou que havia substância entorpecente em sua residência, afirmando que apenas a guardava para um terceiro, mediante pagamento. Diante da admissão, ele acompanhou a equipe policial até o imóvel.

No local, foram encontrados cerca de 54 quilos de substância análoga à maconha, além de invólucros vazios utilizados para o acondicionamento de drogas.

Diante da materialidade do crime, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido e apresentado à autoridade policial competente, juntamente com os entorpecentes e demais materiais apreendidos.

Ressalta-se que o indivíduo já possui antecedente pelo crime de tráfico de drogas, evidenciando reiteração criminosa. A ação policial foi fundamental para a preservação da ordem pública e o combate ao tráfico na região de fronteira.