PM impede roubo a banco e prende suspeitos em Guajará-Mirim

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 27/04/2026 às 14h55

Uma ação rápida da Polícia Militar de Rondônia impediu um ousado roubo a uma agência bancária na madrugada desta segunda -feira (27), no município de Guajará-Mirim. Três suspeitos participaram da tentativa criminosa, sendo dois deles capturados após cerco policial.

De acordo com informações da central de monitoramento do banco, indivíduos invadiram a agência e iniciaram o arrombamento da parede lateral, com acesso direto ao cofre. Diante da denúncia, equipes da PM se deslocaram imediatamente ao local, onde constataram barulhos e sinais claros de invasão.

Com a chegada dos policiais, os suspeitos fugiram às pressas, abandonando ferramentas e objetos utilizados no crime. Durante a fuga, os criminosos pularam muros e cercas de residências vizinhas e se esconderam em casas abandonadas próximas à agência.

As equipes montaram um cerco estratégico em todo o perímetro. Em determinado os policiais viram os três suspeitos tentando escapar pela avenida Campos Sales. Ao receberem ordem de parada, os indivíduos desobedeceram, e um deles, armado, efetuou disparos contra o policial, que revidou com quatro tiros de fuzil. Os suspeitos recuaram e voltaram a se esconder.

Com apoio de equipes do PATAMO, dois dos envolvidos foram localizados em uma casa abandonada. Um deles, identificado como A. O. de J., estava com um celular pertencente a E. D., que continha conversas via WhatsApp detalhando o planejamento do crime, além de vídeos gravados dentro da agência durante a ação.

Após prisão, os policiais encontraram diversos objetos abandonados pelos criminosos, como roupas, um sapato preto, uma jaqueta azul, um tesourão, carregador de celular, pasta com documentos, óculos escuros e isqueiro.

A perícia técnica esteve na agência e constatou danos significativos: portas de vidro quebradas, cadeados cortados, parede arrombada e cofre perfurado, além do interior completamente revirado. Apesar disso, segundo a gerente da unidade, nenhum valor em dinheiro ou bem foi levado.

Os suspeitos M. D. dos S. S. e A. O. de J. receberam voz de prisão, foram informados de seus direitos constitucionais e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O terceiro envolvido conseguiu fugir e segue sendo procurado pelas autoridades.