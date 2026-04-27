Operação conjunta apreende cerca de 184 kg de drogas na BR-364

Por PM/RO

Publicada em 27/04/2026 às 14h42

Um homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil na noite deste domingo (26), em Cacoal (RO), após uma ação integrada entre forças de segurança que resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecente.

Durante a abordagem, os policiais realizaram vistoria no automóvel e encontraram cerca de 184 quilos de substância análoga à skank, distribuídos em diversos pacotes, parte deles escondidos na carroceria.

O condutor foi detido no local e encaminhado à delegacia, juntamente com o veículo e o material apreendido, permanecendo à disposição da Justiça.

do 4º Batalhão de Policia Militar, 11º Batalhão, Batalhão de Fronteira da PMRO e Polícia Rodoviária Federal, destacando a atuação integrada no combate ao tráfico de drogas na região.

A ação reforça o compromisso das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico, retirando uma expressiva quantidade de entorpecentes de circulação e contribuindo diretamente para a manutenção da ordem pública e da segurança.