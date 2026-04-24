Pedro Fernandes destaca avanços para infraestrutura da RO-205 entre Cujubim e Machadinho do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 24/04/2026 às 08h00

Em entrevista ao radialista Marco Aurélio, na Rádio Robi, em Machadinho do Oeste, o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) apresentou os avanços na infraestrutura da RO-205, considerada estratégica para a integração e o desenvolvimento da região.



Segundo o parlamentar, desde o início do mandato tem trabalhado pela viabilidade da pavimentação da RO-205 entre Cujubim e Machadinho do Oeste. Neste ano, foi garantido investimento superior a R$ 2,5 milhões para a elaboração do projeto de pavimentação, etapa inicial necessária para execução da obra. O processo já se encontra em fase de licitação para contratação da empresa responsável.



Pedro Fernandes também destacou a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Cujubim, com investimento de R$ 4,5 milhões. A obra já teve empresa contratada e ordem de serviço emitida e atualmente está na fase de elaboração do projeto executivo, que será submetido à aprovação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A estrutura será definitiva, com pista dupla, visando solucionar de forma permanente a travessia no local.



Além disso, informou que o projeto completo de pavimentação da rodovia segue em tramitação na Superintendência Estadual de Licitações (SUPEL), etapa que antecede a contratação da empresa responsável pela execução dos estudos técnicos. A obra, que pode ultrapassar R$ 200 milhões, contempla aproximadamente 80 quilômetros de asfalto entre os dois municípios.



De acordo com o parlamentar, a conclusão do projeto permitirá a busca por recursos federais, devido ao volume de investimento necessário. “A pavimentação da RO-205 é um compromisso do nosso mandato desde o início. Essa é uma obra estruturante, que vai fortalecer a produção e impulsionar o desenvolvimento de Rondônia. Nosso trabalho é garantir que ela saia do papel e se torne realidade, beneficiando a nossa população”, destacou. Pedro Fernandes ressaltou que a elaboração do projeto representa um avanço significativo, por ser a etapa inicial indispensável para a viabilização da obra.

O deputado Pedro Fernandes afirmou ainda que uma das prioridades do seu mandato tem sido trabalhar pela viabilização do recapeamento da RO-205, no trecho que liga a BR-364 ao município de Cujubim.

Os encaminhamentos realizados ao longo do mandato resultam em entregas concretas para a região, com impacto direto na mobilidade e no desenvolvimento econômico local.