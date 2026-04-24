Deputado Laerte Gomes viabiliza trator e fortalece produção rural em distrito de Machadinho

Por Juliana Martins

Publicada em 24/04/2026 às 08h30

Nesta quarta-feira (23), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) realizou a entrega de um trator para a Associação Monte Azul, localizada no distrito do 5º BEC, na linha C7 Cedro Jequitibá. A ação atende a uma solicitação da vereadora Jeane e do vice-prefeito Reginaldo do Esporte, reforçando o compromisso com o fortalecimento da produção rural na região.

Associação Monte Azul recebe trator para impulsionar a agricultura familiar (Foto: Assessoria Parlamentar)



A associação, presidida pelo senhor Antônio Profeta, passa a contar com mais estrutura para apoiar os produtores locais, contribuindo diretamente para o aumento da produtividade e o desenvolvimento do setor agrícola.



O momento contou com a presença de diversas lideranças e autoridades, entre elas o prefeito Paulo da Remap, o vice-prefeito Reginaldo do Esporte, os vereadores Irmãozão e Gilmar, o secretário de Fazenda Reginaldo Lima, o chefe de gabinete Cláudio, além de produtores rurais e representantes da comunidade.



A entrega do equipamento representa mais um avanço para o fortalecimento da agricultura familiar e demonstra o apoio contínuo às iniciativas que promovem crescimento econômico e qualidade de vida no campo.



Foto: Assessoria Parlamentar