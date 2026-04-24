Com apoio de Ezequiel Neiva, alunos do distrito de Nova Dimensão recebem curso preparatório para o Enem

Por Alexandre Almeida

Publicada em 24/04/2026 às 08h20

A Escola do Legislativo levou ao distrito de Nova Dimensão, em Nova Mamoré, o curso de redação preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A ação foi realizada no auditório da Paróquia Nossa Senhora de Fátima após solicitação do vereador Adalto Ferreira e prontamente atendida pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), beneficiando alunos da Escola Municipal Professora Maria Laurinda Groff.

O curso foi iniciado pelo professor Márcio Vieira, que destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento da educação no estado. Segundo ele, a ação reforça o compromisso da Escola do Legislativo em atender demandas que contribuem diretamente com a formação dos estudantes.



“A importância do curso de redação vai além do Enem, alcançando também concursos públicos. Estamos representando uma instituição que tem realizado um trabalho exemplar em Rondônia, sempre em parceria com lideranças comprometidas com a educação”, afirmou Márcio.



O vereador Adalto Ferreira agradeceu ao deputado Ezequiel Neiva pelo atendimento da solicitação e ressaltou o impacto positivo da iniciativa para os alunos dos distritos de Nova Dimensão e Palmeiras. Ele também reconheceu o apoio da direção da escola e da Igreja Católica, que disponibilizou o espaço para a realização do curso.



Vereador Adalto Ferreira esteve representando o deputado estadual Ezequiel Neiva no curso (Foto: Alexandre Almeida | Assessoria Parlamentar)



“Com o apoio do nosso deputado estadual Ezequiel Neiva e da Escola do Legislativo, tenho certeza de que essa oportunidade vai ampliar o conhecimento dos estudantes e contribuir diretamente para um melhor desempenho no Enem”, destacou.



O deputado estadual Ezequiel Neiva enfatizou a importância de investir em educação e ampliar o acesso a cursos preparatórios, especialmente em distritos e comunidades mais afastadas. “Foi essencial atender essa demanda em Nova Mamoré com o objetivo de levar conhecimento e oportunidades aos alunos para transformar realidades e garantir um futuro melhor para todos”, pontuou.



O curso iniciou na última quarta-feira e vai até sexta-feira (24).