Comunidade aprova serviço de coleta de lixo em distritos ribeirinhos; ARDPV é responsável pelo monitoramento dos trabalhos

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 24/04/2026 às 08h47

Mesmo localizada em uma área distante de qualquer perímetro urbano, cercada por rios e florestas, a região do Baixo Madeira, em Porto Velho, vem se tornando exemplo quando o assunto é coleta de lixo, serviço atualmente realizado pela concessionária Eco PVH.

Nesta última semana, a reportagem visitou os distritos de São Carlos e Nazaré, onde foi possível constatar a satisfação da comunidade com o trabalho desenvolvido, que vem assegurando um ambiente limpo, saudável e mais agradável em plena floresta amazônica.

Em São Carlos, a limpeza da localidade se tornou motivo de orgulho para os moradores, que também colaboram com o serviço. “Está muito bom esse trabalho realizado em nossa comunidade. A concessionária está de parabéns”, afirmou o morador Alcides Souza.

Já no distrito de Nazaré, a moradora Luzia Neves destacou a melhora na qualidade do serviço desde a mudança de empresa. “Antes, a empresa antiga tinha apenas um funcionário trabalhando. Agora, com a nova empresa, os meninos trabalham muito bem. Merecem nota dez”, disse.

Em São Carlos, a limpeza da localidade se tornou motivo de orgulho para os moradores

Vale destacar que o serviço de coleta de lixo em Porto Velho é fiscalizado e monitorado pela Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV), que acompanha de perto a execução dos trabalhos.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, o monitoramento é constante e os canais de atendimento da prefeitura permanecem disponíveis para a população: “Uma cidade limpa e organizada passa por um serviço de coleta de lixo de excelência, e a satisfação da comunidade do Baixo Madeira confirma a qualidade desse trabalho na região”.

As equipes da ARDPV seguem atuando de forma diligente, acompanhando serviços essenciais à população de Porto Velho.