Oportunidade para MEIs e Produtores Rurais de Rolim de Moura

Por Assessoria

Publicada em 13/04/2026 às 08h44

Você quer vender seus produtos ou serviços para a Prefeitura, mas acha o processo complicado? Participe da Oficina Contrata+ Rolim e descubra como simplificar esse caminho.

No evento, vamos mostrar como você pode:

Vender sem burocracia: Entenda os processos de contratação facilitada.

Receber com agilidade: Conheça as garantias de pagamento rápido.

Crescer o seu negócio: Gere novas oportunidades de faturamento.

Anote na agenda:

Data: 23 de Abril

Horário: 19h

Local: SEBRAE Rolim de Moura (Av. 25 de Agosto, 6172)

Vagas limitadas! Garanta sua participação agora pelo link abaixo:

https://forms.cloud.microsoft/r/sinAXS5ssF