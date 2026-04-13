Oportunidade para MEIs e Produtores Rurais de Rolim de Moura
Por Assessoria
Publicada em 13/04/2026 às 08h44
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Você quer vender seus produtos ou serviços para a Prefeitura, mas acha o processo complicado? Participe da Oficina Contrata+ Rolim e descubra como simplificar esse caminho.

No evento, vamos mostrar como você pode:

Vender sem burocracia: Entenda os processos de contratação facilitada.

Receber com agilidade: Conheça as garantias de pagamento rápido.

Crescer o seu negócio: Gere novas oportunidades de faturamento.

Anote na agenda:
 Data: 23 de Abril
 Horário: 19h
 Local: SEBRAE Rolim de Moura (Av. 25 de Agosto, 6172)

 Vagas limitadas! Garanta sua participação agora pelo link abaixo:
 https://forms.cloud.microsoft/r/sinAXS5ssF

Geral EMPREENDEDORISMO
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