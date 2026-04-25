Olga Dellaia nas finais do Futsal dos Jogos Escolares Municipais de Jaru 2026

Por Anoticiamais

Publicada em 25/04/2026 às 09h07

Nesta sexta-feira (24), a partir das 14 horas, no ginásio de esportes Sebastião Mesquita, acontece as finais mais esperadas dos Jogos Escolares Municipais de Jaru (JEM’s), na modalidade de Futsal, categoria Infantil Masculino, com o confronto entre Olga Dellaia e Cooped.

A equipe Olga Dellaia conquistou a vaga nas semifinais nos pênaltis ao derrotar a escola Dayse Mara.

O segundo jogo no Juvenil Feminino será entre Cooped e Ifro.

Já na categoria Juvenil Masculino, fechando os jogos escolares 2026, disputando o título tão esperado, a equipe Olga Dellaia, que vem embalada após uma vitória de 08 a 03 em cima da equipe Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM), jogará a final contra a equipe do Pedro Vieira de Melo, do distrito de Tarilândia, um desafio de gigantes.

O público mais uma vez lotará as arquibancadas, vibrando a cada jogada e bonitos gols que vem acontecendo durante toda competição.

A equipe do Olga vem se destacando na competição e jogará com força máxima: Weltinho, Natan, Felipe, Pablinho, Danilo, Isac, Eder, goleiros Raí e Pierre. o técnico é o Professor Uelton Salomão da Escolinha WS.

A equipe Infantil do Olga Dellaia jogará a final com: Marcos, Álvaro, Ytallo, Asaf, Eduardo, Oliver, Pedro Henrique, Luiz Felipe, goleiros: Arthur Japa e Vitor Daniel.

Mais de 600 atletas de 16 escolas municipais, estaduais, federais, agrícolas e particulares disputaram vagas para participação na fase regional noroeste dos jogos nas seguintes modalidades: karatê, judô, taekwondo, natação, atletismo, xadrez, tênis de mesa, vôlei de praia, ciclismo, handebol, voleibol, futsal e badminton.

O professor Uelton Salomão, que participa do Joer desde ano 1990, falou sobre a importância dos esportes na formação de caráter dos jovens. “A cada ano que passo as emoções são as mesmas desde 35 anos atrás, são momentos de muita emoção para os praticantes de esportes, torna um melhor aluno, melhor cidadão, pois aplica a disciplina de atleta em diversas as áreas da vida. Parabenizo todos os atletas, que já são vencedores só de estarem aqui”, destacou.