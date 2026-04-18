Motociclista é preso suspeito de fazer “delivery” de drogas em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 18/04/2026 às 09h15

Uma grande apreensão de drogas movimentou Ji-Paraná nesta sexta-feira (17) e terminou com um suspeito preso, apontado como um dos responsáveis por abastecer vários pontos de venda na cidade.

Tudo começou ainda pela manhã, com ocorrências nos bairros Residencial Carneiro e Jardim das Seringueiras. As equipes seguiram trabalhando ao longo do dia e foram aprofundando as buscas pra chegar a mais envolvidos.

Durante as diligências, os policiais foram até uma área rural e encontraram uma espingarda calibre 28 em uma casa ligada a um dos investigados. Mas foi já na cidade que o cerco fechou de vez.

Ao retornar para o bairro Jardim das Seringueiras, os policiais deram de cara com um homem chegando de moto, carregando uma mochila. Ele já era conhecido das equipes por, segundo informações, fazer entregas de drogas no estilo “delivery”, levando entorpecentes direto para as bocas de fumo.

Na abordagem, não teve jeito: dentro da mochila estava o “pacote completo” do tráfico. Os policiais encontraram drogas prontas para venda, arma de fogo, munições de vários calibres, balanças de precisão, celulares e material usado pra embalar os entorpecentes.

No total, foram mais de 5 quilos de drogas apreendidos — sendo cerca de 4 quilos de pasta base, mais de meio quilo de cocaína do tipo “brilho”, que tem alto valor no crime, e também maconha. Parte já estava separada pra venda, pronta pra ir direto pras biqueiras.

De acordo com as informações levantadas, o suspeito teria papel importante no esquema, sendo um dos principais responsáveis por distribuir drogas em vários pontos da cidade.

Ele foi levado para a unidade policial, onde ficou à disposição da Justiça. A ação deu um prejuízo grande pro tráfico e mostra que o cerco contra o crime segue firme em Ji-Paraná.