Marcos Rogério fala sobre Bolsonaro, Fúria, Cassol, pedágio e bastidores de 2026 no RD Entrevista

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/04/2026 às 09h04

PORTO VELHO, RO — O RD Entrevista recebe, nesta segunda-feira, 27, o senador Marcos Rogério, do PL, pré-candidato ao Governo de Rondônia, para uma conversa sobre os principais temas que movimentam o cenário político estadual em 2026.

Durante a entrevista conduzida por Vinícius Canova, o parlamentar foi questionado sobre a coordenação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro em Rondônia, o peso do apoio da família Bolsonaro, as diferenças em relação à eleição de 2022 e os bastidores da formação de alianças para a disputa pelo Palácio Rio Madeira.

A conversa também passou por temas sensíveis da pré-campanha, como as provocações feitas pelo ex-prefeito de Cacoal Adaílton Fúria, o possível apoio do ex-governador Ivo Cassol, a aproximação com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, e as especulações sobre a escolha de um eventual vice.

Marcos Rogério ainda respondeu a perguntas sobre a concessão da BR-364, o debate em torno do pedágio, a Expresso Porto, o embate com a ministra Marina Silva na Comissão de Infraestrutura do Senado e os desafios de Rondônia nas áreas de saúde, segurança pública e infraestrutura.

A entrevista completa vai ao ar nesta segunda-feira, 27, no RD Entrevista, programa gravado nos estúdios do Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia, com apresentação de Vinícius Canova.