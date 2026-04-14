Marcos Rogério destaca força da cafeicultura de Rondônia e exalta produção estadual no Dia Mundial do Café

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/04/2026 às 14h28

Em publicação alusiva ao Dia Mundial do Café, o senador e pré-candidato ao governo de Rondônia, Marcos Rogério, destacou a relevância da cafeicultura para a economia estadual e afirmou que o setor representa uma das maiores riquezas produtivas do estado.

Na manifestação, o parlamentar associou o crescimento da atividade ao trabalho desenvolvido por produtores rurais de pequeno e médio porte, enfatizando o papel desses trabalhadores na consolidação de Rondônia entre os principais produtores de café do país.

Ao comentar o desempenho da produção cafeeira rondoniense, Marcos Rogério mencionou municípios que se destacam no segmento, com ênfase para São Miguel do Guaporé, apontado por ele como líder estadual na atividade. Também foram citadas as cidades de Alta Floresta d’Oeste, Nova Brasilândia d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Buritis, Ministro Andreazza e Cacoal, todas referidas como polos importantes dentro da cadeia produtiva do café no estado.

Segundo o senador, o avanço da cafeicultura rondoniense é resultado da combinação entre investimento em tecnologia, profissionalização no campo e dedicação diária dos produtores. Ele afirmou que esse conjunto de fatores tem ampliado a presença de Rondônia nos mercados nacional e internacional, fortalecendo a imagem do estado como referência na produção cafeeira.