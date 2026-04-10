Luizinho Goebel destaca importância da Agrocom para o desenvolvimento do agronegócio no Cone Sul

Por Assessoria

Publicada em 10/04/2026 às 08h00

O deputado estadual Luizinho Goebel destacou a relevância da Agrocom 2026, feira agropecuária que teve início nesta quinta-feira (09) em Cerejeiras, como um dos principais eventos voltados ao fortalecimento do agronegócio na região do Cone Sul.

Durante a abertura, o parlamentar afirmou que a feira funciona como uma vitrine das potencialidades agrícolas da região, reunindo tecnologia, conhecimento, informação e oportunidades em um único espaço. Segundo ele, o evento atrai a atenção de visitantes de diversos municípios e estados, o que contribui para gerar interesse e incentivar novos investimentos.

De acordo com Luizinho Goebel, a Agrocom tem papel estratégico ao aproximar produtores, empresários e investidores, criando um ambiente favorável para negócios e troca de experiências. Ele ressaltou que a feira, mesmo estando em sua terceira edição, já demonstra organização e consolidação no calendário regional.

O deputado também enfatizou a relação direta entre o desempenho do campo e o desenvolvimento das cidades. Segundo ele, diversas atividades urbanas estão ligadas à produção rural, desde a indústria frigorífica até o setor de grãos e laticínios, gerando emprego e renda.

Ainda conforme o parlamentar, o agronegócio envolve uma cadeia ampla, que vai desde pequenos produtores até grandes operações, incluindo diferentes setores ligados à produção, industrialização e comercialização.

Ao final, Luizinho Goebel parabenizou os organizadores do evento e destacou que a participação do público é fundamental para ampliar a visibilidade da feira e fortalecer o setor produtivo da região.