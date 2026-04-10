Armado com faca homem tenta arrancar a roupa de enteada e acaba preso

Por Folha do Sul

Publicada em 10/04/2026 às 08h40

No início da tarde desta quinta-feira, 9, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim América, em Vilhena. A denúncia feita através do número de emergência dava conta de que uma mulher estaria trancada em seu quarto, sangrando e tentando escapar da morte, já que teria sido agredida pelo padrasto.



No local indicado, os policiais encontraram a casa com o portão fechado, mas conseguiram entrar no imóvel, onde viram o homem de 36 anos que teria atacado a enteada, uma garota de 20, que apresentava sangramento entre os dedos indicador, nos dois braços e também na região dos seios.



Orientado a se colocar em posição de abordagem, deitando-se no chão com as mãos na cabeça, o homem não obedeceu. Ele apresentava um comportamento agressivo e estava com os olhos vermelhos, além de andar desequilibrado, indicando que poderia estar embriagado ou sob o efeito de drogas.



Diante dessa situação, o denunciado foi algemado, enquanto os policiais tentavam acalmar a jovem que teria sido atacada. A própria garota, localizada no quarto da casa, gritando por socorro, revelou detalhes do horror que viveu por causa da violência praticada contra ela pelo padrasto.



Ainda abalada e chorando o tempo inteiro, a vítima contou que, por volta das 11:30h, o agressor chegou em casa com um forte cheiro de bebidas alcoólicas, o que a fez ir para seu quarto e trancar a porta.

O agressor passou a bater insistentemente na porta do quarto e a chamá-la pelo nome. Diante da negativa da vítima em abrir a porta e permitir sua entrada, o padrasto permaneceu insistindo e golpeando o obstáculo por diversas vezes. Em determinado momento, utilizando um dos pés, ele desferiu um forte golpe que acabou arrombando a porta do quarto, entrando o local contra a vontade da vítima, que estava deitada em sua cama.



Depois de entrar na marra no cômodo, o acusado, segurando em uma das mãos uma faca de cozinha tipo peixeira, caminhou em direção à vítima. O homem agarrou a enteada e a arremessou ao chão, passando a sentar-se sobre seu corpo com a intenção de arrancar sua roupa, puxando por várias vezes as vestimentas.



Conforme o relato da moça, sua primeira atitude foi segurar a faca que estava com o agressor, causando então a lesão em sua mão. Diante da resistência da vítima, e utilizando a outra, o homem mão pegou um canivete que estava em seu bolso a desferir cortes contra ela, sendo em braço direito e esquerdo, também em seu seio esquerdo, ao mesmo tempo em que gritava e proferia ofensas, chamando-a de “vagabunda” e utilizando diversos outros palavrões.



Diante da situação, a equipe policial deu voz de prisão ao denunciado e, após algemá-lo, levaram-no para ser apresentado na Unisp. Onde a ocorrência foi registrada.