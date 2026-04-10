Comerciante tem arma roubada durante assalto na zona Leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 10/04/2026 às 09h00

Um comerciante de 40 anos, que possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), foi vítima de um assalto na noite desta quinta-feira (09), no bairro Lagoa Azul, zona Leste da capital. Durante a ação criminosa, o suspeito roubou uma mochila contendo uma pistola calibre 9 milímetros pertencente à vítima.

De acordo com as informações apuradas, o crime ocorreu no momento em que o comerciante chegava à própria residência. Ao estacionar, ele foi surpreendido por um homem que se aproximou em uma motocicleta, já demonstrando atitude suspeita e aparentando estar armado.

Sob fortes ameaças, o assaltante ordenou que a vítima permanecesse de costas e não tentasse olhar para trás. Segundo o relato, o criminoso afirmou que efetuaria disparos caso o comerciante desobedecesse às ordens.

O suspeito exigiu imediatamente a mochila que o homem carregava. Dentro dela estava a arma de fogo registrada legalmente, uma pistola calibre 9mm. Temendo pela própria vida, a vítima entregou o objeto sem reagir.

Após cometer o roubo, o criminoso fugiu rapidamente em direção ignorada, utilizando a motocicleta para escapar antes da chegada da polícia.

Informações preliminares apontam que o assalto aconteceu nas proximidades de uma área conhecida como “Chácara da Gigi”, região que possui fluxo constante de moradores e comerciantes.

A Polícia Militar foi acionada logo após o crime, realizou diligências e patrulhamento nas imediações, porém, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

O caso deverá ser formalmente registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp). A partir disso, a Polícia Civil dará início às investigações, incluindo o rastreamento da arma roubada, já que o armamento possui registro legal e numeração identificável.