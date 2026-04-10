Adolescente de 16 anos é alvejado com tiro por dupla de moto na zona leste

Por Newsrondonia.com

Publicada em 10/04/2026 às 09h15

Um adolescente baleado de 16 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (09). O crime ocorreu no bairro Planalto, localizado na zona leste de Porto Velho, Rondônia.

Conforme apuração, o jovem caminhava com um amigo pelo cruzamento da Avenida Calama com a Rua Ibotirama. Nesse momento, dois criminosos encapuzados se aproximaram em uma motocicleta e iniciaram o ataque. O garupa da moto efetuou pelo menos quatro disparos contra as vítimas, sem anunciar qualquer motivação.

Os jovens tentaram fugir correndo, mas o adolescente acabou atingido na região dos testículos. Após os disparos, os suspeitos fugiram do local e ainda não foram identificados. O adolescente baleado recebeu socorro de um popular e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona leste.