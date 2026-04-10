Jovem é preso ao invadir banheiro de concessionária nu e tentar agarrar funcionária

Por pvhnoticias.com

Publicada em 10/04/2026 às 09h30

A prisão de um jovem de 23 anos por tentativa de estupro ocorreu na nesta quinta-feira (09), em uma concessionária no bairro Eldorado, zona sul de Porto Velho.

Segundo apurado pelo site, o indivíduo teria invadido o banheiro feminino do estabelecimento comercial completamente nu, depois trancou a porta e exigiu que a vítima de 44 anos ficasse calada.

No entanto a funcionária começou a gritar e depois de entrar em luta corporal com o suspeito, a vítima conseguiu sair correndo e pedir ajuda de colegas de trabalho que conseguiram deter o criminoso ainda sem roupas, até a chegada da PM.

Para os policiais o indivíduo disse que estava embriagado e amanhecido, “fiz a maior loucura da minha vida”. Ele foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.