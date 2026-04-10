Pavimentação avança na zona Sul e muda rotina de moradores em Porto Velho

Por Helen Paiva

Publicada em 10/04/2026 às 10h56

A Prefeitura de Porto Velho intensifica as obras de pavimentação na zona Sul da capital. As frentes de trabalho avançam em bairros como Castanheira, Novo Horizonte e Cidade Nova, levando asfalto, drenagem e melhores condições de tráfego. As mudanças impactam diretamente o deslocamento, o acesso a serviços e a qualidade de vida da população.

“Pavimentação é qualidade de vida. Estamos levando infraestrutura para bairros que esperaram anos por esse serviço. Nosso compromisso é garantir mobilidade, segurança e dignidade para as famílias”, disse o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

Os investimentos melhoram o trânsito de ambulâncias, transporte escolar e serviços essenciais. E contribui para a valorização dos imóveis, redução de problemas de saúde relacionados à poeira.

“A gente esperou muito por isso. Agora o serviço é definitivo. Mudou a vida da gente”, comenta o aposentado Eugênio da Silva, há 20 anos morando na região.

O secretário-executivo da Seinfra, Giovanni Marini, disse que as equipes seguem em campo conforme o cronograma. “Estamos avançando com planejamento para garantir que as obras cheguem a todas as áreas que precisam”. A Prefeitura informou que as obras seguem em andamento em outras regiões da cidade.

Obras realizadas

Castanheira:

• Rua Lúcilo – 240 metros

Novo Horizonte:

• Rua Estocolmo – 75 metros

• Rua Montserrat – 463 metros

• Rua Bruxelas – 239 metros

• Rua Monique – 240 metros

• Rua Circular 1 (lado direito e esquerdo) – 890 metros

A Prefeitura informou que as obras seguem em andamento em outras regiões da cidade

Cidade Nova:

• Rua Xangri-Lá – 921 metros

• Rua Professor Câmara Lene – 253 metros

• Rua Galileu Galilei – 167 metros

• Rua Ivan Marrocos – 597 metros