Lucio Mosquini participa de reunião estratégica com o presidente da PL, Waldemar Costa Neto e com o senador Flávio Bolsonaro

Por Assessoria

Publicada em 10/04/2026 às 10h46

O Deputado Federal Lucio Mosquini esteve na sede nacional do Partido Liberal (PL), em Brasília, onde participou de uma reunião estratégica com o presidente nacional da sigla, Waldemar Costa Neto, e com o senador Flávio Bolsonaro.

O encontro teve como principal objetivo alinhar ações políticas voltadas ao fortalecimento do partido no estado de Rondônia, além de discutir estratégias para o atual momento político e o cenário que se aproxima com o período eleitoral.

Durante a reunião, o Deputado Federal Lucio Mosquini destacou a importância da união da bancada do PL para ampliar a representatividade e garantir avanços nas pautas defendidas pelo partido. Segundo ele, o alinhamento com a liderança nacional reforça o compromisso com uma atuação firme e organizada.

“O nosso mandato segue com força total, trabalhando por Rondônia e em sintonia com a direção nacional do PL. Esse alinhamento fortalece ainda mais nossas ações e nossa capacidade de lutar pelas pautas que defendemos”, afirmou.

A agenda também reforçou o compromisso com temas prioritários do partido, como a defesa da família, dos valores conservadores e do desenvolvimento regional.

Com o apoio da bancada do PL e o alinhamento com suas principais lideranças, o Deputado Federal Lucio Mosquini projeta uma atuação ainda mais consistente nos próximos meses, consolidando sua base política e ampliando sua presença nas discussões nacionais.