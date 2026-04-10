Clube das Acácias promove ação solidária voltada às crianças da Escola Municipal José Carlos Nery

Por Guajará Notícias

Publicada em 10/04/2026 às 08h43

O Clube das Acácias, com apoio institucional da Loja Maçônica Centenária Fé e Confiança, promoveu nesta quinta-feira, 09 de abril de 2026, uma ação solidária voltada às crianças da Escola Municipal José Carlos Nery, situada no bairro Próspero.

A atividade filantrópica teve início às 10h30min, sendo retomada no período vespertino às 16h00min, reunindo irmãos do quadro ativo da Oficina e cunhadas da Fraternidade Feminina, responsáveis pela organização dos trabalhos. Ao todo, foram distribuídas aproximadamente 500 sacolinhas contendo chocolates variados, além de atividades recreativas e a presença simbólica do coelho da Páscoa, reforçando o caráter lúdico e acolhedor da iniciativa.

Sob a égide dos princípios maçônicos de beneficência, solidariedade e construção moral, a ação evidenciou o papel social desempenhado pela Maçonaria Regular no município, especialmente por meio do braço feminino representado pelo Clube das Acácias, cuja atuação tem se destacado em iniciativas de cunho assistencial e comunitário.

A diretora da unidade de ensino, professora Evanilce Mendes Ramos, destacou a relevância da ação, ressaltando o impacto positivo proporcionado aos alunos. Segundo ela, a presença da comitiva maçônica e das integrantes da Fraternidade Feminina contribuiu significativamente para a promoção de um ambiente de integração, acolhimento e alegria no âmbito escolar.

A presidente do Clube das Acácias, Ana Maria Morais da Fonseca Cavalcante, enfatizou o engajamento das cunhadas na execução da programação, evidenciando o espírito de união, dedicação e trabalho voluntário que norteou a ação ao longo de todo o dia.

Por sua vez, o Venerável Mestre da Loja Fé e Confiança, Fábio Robson Casara Cavalcante, destacou que a iniciativa integra o calendário anual de atividades filantrópicas da Oficina, reafirmando o compromisso da Ordem com a promoção do bem-estar social. O dirigente também registrou agradecimentos aos irmãos e cunhadas pelo empenho na organização e execução dos trabalhos.

A ação reforça o compromisso da Maçonaria guajaramirense com práticas solidárias e com a difusão de valores voltados ao auxílio mútuo, à fraternidade e à promoção da dignidade humana, especialmente em datas simbólicas como o período pascal.