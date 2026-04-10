Mulher tem moto roubada por bandido armado em Ji-Paraná
Por rondoniatual.com
Publicada em 10/04/2026 às 08h50
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 De acordo com informações, a vítima seguia em uma motoneta Honda Biz de cor branca, aparentemente nova, quando foi surpreendida por um criminoso armado com uma faca. Sob grave ameaça, ela foi obrigada a entregar o veículo.

O roubo aconteceu nas imediações da rua Capitão Sílvio, próximo à rodoviária — uma área com grande circulação de pessoas e frequentemente associada à presença de usuários de drogas.

 Após o crime, o suspeito fugiu tomando rumo ignorado. Apesar do susto, a mulher não sofreu ferimentos, mas ficou bastante abalada. O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais. 

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