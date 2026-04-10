Deputado Alex Redano garante ônibus semileito de R$ 2,6 milhões ao município de Ariquemes

Por Evanildo Santos e Mateus Andrade

Publicada em 10/04/2026 às 08h20

Prefeita de Ariquemes, Carla Redano e o presidente da Alero, Alex Redano, em reunião (Foto: Mateus Andrade)

A saúde pública do município de Ariquemes acaba de ser fortalecida com a garantia de um investimento de R$ 2.635.200,82 para a aquisição de um moderno ônibus semileito. A iniciativa, fruto da atuação do deputado estadual Alex Redano (Republicanos), visa aprimorar o transporte de pacientes que necessitam de atendimento médico especializado na capital, Porto Velho. O recurso, proveniente do governo do estado, já se encontra disponível na conta do município, marcando um avanço substancial para a infraestrutura de saúde local.

Investimento estratégico

O valor total do investimento é composto por R$ 2.582.000,00 assegurados por Alex Redano junto ao governo de Rondônia, com uma contrapartida de R$ 53.200,82, da Prefeitura de Ariquemes. Este montante consolida uma das maiores ações recentes voltadas ao transporte sanitário intermunicipal na região, refletindo um compromisso com a qualidade de vida e o acesso à saúde para a população.

O novo veículo será fundamental para oferecer mais conforto, segurança e acessibilidade aos pacientes, muitos dos quais enfrentam condições de saúde delicadas e longas jornadas. A distância de aproximadamente 200 quilômetros entre Ariquemes e Porto Velho exige um transporte adequado, e a chegada deste ônibus representa um salto qualitativo no cuidado com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Atuação parlamentar

A conquista é resultado direto da articulação do parlamentar, que tem destinado recursos para fortalecer a saúde pública em Ariquemes. O parlamentar assegurou os recursos junto à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), atendendo a uma demanda urgente da Secretaria Municipal de Saúde.

Em declaração, o deputado Alex Redano enfatizou o propósito do investimento. “Nosso objetivo é garantir que as pessoas tenham acesso a um atendimento mais humano e digno. O transporte adequado é parte essencial do cuidado com o paciente, especialmente para quem precisa viajar para fazer tratamento", destacou.

A prefeita Carla Redano também expressou sua gratidão e reconhecimento pela parceria. “Quero agradecer ao deputado Alex Redano pelo compromisso com a nossa população e pela sensibilidade em direcionar esse recurso para a saúde. Esse apoio fortalece nosso trabalho e contribui diretamente para a melhoria dos serviços oferecidos à comunidade”.

Demanda do município

Atualmente, o transporte sanitário em Ariquemes opera no limite de sua capacidade, atendendo a uma demanda crescente. Cerca de 124 pessoas utilizam diariamente o serviço, totalizando aproximadamente 620 usuários por semana, incluindo pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde. Para suprir essa necessidade, o município conta com apenas dois veículos: um ônibus de 47 lugares e um micro-ônibus de 21 assentos. O ônibus principal, inclusive, tem apresentado problemas mecânicos constantes, comprometendo a regularidade e a segurança das viagens.

Essa limitação tem gerado impactos diretos na vida dos pacientes, resultando em adiamentos de consultas, exames e, em casos mais graves, a interrupção de tratamentos essenciais. A aquisição do novo ônibus não apenas ampliará a capacidade de atendimento, mas também reduzirá as filas de espera e evitará gastos emergenciais com fretamentos, otimizando os recursos públicos e garantindo a continuidade dos tratamentos.

Compromisso

A iniciativa reforça o compromisso do deputado Alex Redano com a população de Ariquemes, garantindo mais qualidade no atendimento e dignidade aos pacientes que dependem do sistema público de saúde. Este investimento é um passo fundamental para assegurar que os cidadãos de Ariquemes tenham acesso a um transporte seguro e confortável para seus tratamentos, promovendo um impacto positivo e duradouro na saúde da comunidade.

