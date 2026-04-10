Mutirão de Cadastro Ambiental Rural é realizado pelo governo nos municípios de Rolim de Moura e Cacoal

Por Jorge Fernando

Publicada em 10/04/2026 às 08h55

O governo de Rondônia realizou nos dias 6 a 10 de abril, um mutirão de atendimento a agricultores familiares nos municípios de Rolim de Moura e Cacoal, promovendo a regularização ambiental e o acesso ao Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). A iniciativa é promovida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Monitoramento e Regularização Ambiental (Comrar), em parceria com o Projeto Floresta Mais Amazônia e ocorreram na Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), em Rolim de Moura; e na Câmara de Vereadores, em Cacoal, onde técnicos prestaram orientações e atendimentos individualizados voltados à regularização ambiental das propriedades rurais e à inscrição no edital de PSA.

A ação buscou fortalecer o acesso dos produtores às políticas públicas ambientais, incentivando a conservação da vegetação nativa, a recuperação de áreas degradadas e a adoção de práticas sustentáveis no campo. Além disso, contribuiu para ampliar o conhecimento sobre os benefícios do PSA, mecanismo que reconhece e valoriza quem protege a floresta, gerando oportunidades de renda aliadas à preservação ambiental.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ações como essa são instrumentos de fortalecimento da produção sustentável e valorização dos produtores rurais. “Temos atuado para apoiar o homem do campo, promovendo políticas públicas que aliem desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Ações como essa demonstram que é possível avançar com responsabilidade, garantindo oportunidades e qualidade de vida para quem vive da terra, respeitando o meio ambiente e construindo um futuro mais sustentável para Rondônia”, evidenciou.

O mutirão ocorre nos municípios de Rolim de Moura e Cacoal

Segundo o coordenador da Comrar, Geovani Marx Rosa, a ação representa um avanço estratégico no fortalecimento da política de regularização ambiental no estado. “Estamos promovendo um atendimento mais próximo e qualificado aos produtores rurais, garantindo que eles compreendam os critérios técnicos e legais necessários para a regularização de suas propriedades. Além disso, o acesso ao Pagamento por Serviços Ambientais amplia as possibilidades de incentivo à conservação, aliando produção rural com sustentabilidade e cumprimento da legislação ambiental”, destacou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, ressaltou que a iniciativa reforça a importância de aproximar as políticas ambientais da realidade dos produtores rurais. “Levar esse tipo de atendimento diretamente aos municípios é essencial para garantir que mais pessoas tenham acesso à regularização ambiental e às oportunidades oferecidas pelo estado. É uma ação que fortalece a base produtiva, promove a conscientização e contribui de forma concreta para a preservação dos recursos naturais.”

PROJETO FLORESTA MAIS AMAZÔNIA

Iniciativa do governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Fundo Verde para o Clima, o Projeto Floresta Mais Amazônia promove incentivos à conservação ambiental e à regularização de imóveis rurais, sendo executado em Rondônia pelo governo do estado, por meio da Sedam, com a realização de mutirões de Cadastro Ambiental Rural em diversos municípios de Rondônia.