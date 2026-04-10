Energisa Rondônia adere à campanha de combate à violência doméstica com inclusão do 180 na conta de energia

Por ENERGISA

Publicada em 10/04/2026 às 09h19

Em uma iniciativa inédita no país, as distribuidoras de energia passam a incluir o número 180, canal de atendimento à mulher, nas contas de energia elétrica. A ação transforma a fatura de luz em uma ferramenta de utilidade pública para ampliar o acesso à rede de proteção e enfrentar a violência doméstica. Em Rondônia, a Energisa atende mais de 720 mil clientes, distribuídos em 52 municípios do estado.

A iniciativa, realizada em parceria com o Governo Federal no âmbito do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, já começou a ser implementada pelas distribuidoras em todo o país e alcança mais de 212 milhões de pessoas. Desde março, as contas de luz da Energisa Rondônia passaram a exibir a frase: “Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180”. A informação está disponível no campo laranja da conta.

“Como a conta de energia chega todos os meses às residências, ela se torna um meio eficaz para ampliar o acesso à informação e orientar as mulheres sobre onde buscar ajuda. Para a Energisa, colocar a vida em primeiro lugar é um valor, e participar dessa campanha é uma forma de reforçar esse compromisso”, afirma o gerente de Serviços Comerciais da Energisa Rondônia, Bernardo Moreira.

O movimento ganha ainda mais relevância diante do cenário de violência contra a mulher no Brasil. Em 2025, foram registradas 1.568 vítimas de feminicídio, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2024, mais de 257 mil mulheres sofreram lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica e outras 51 mil foram vítimas de violência psicológica, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Dados do Ministério das Mulheres mostram que o canal 180 realizou mais de 1 milhão de atendimentos em 2025, média de cerca de 3 mil por dia, além de registrar 155.111 denúncias de violência. Apenas em janeiro de 2026, foram contabilizados 90.758 atendimentos e 15.575 denúncias.

“Levar o 180 para dentro dos lares por meio da conta de luz é uma estratégia necessária para ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de proteção. Muitas mulheres ainda enfrentam barreiras para denunciar ou não sabem onde buscar ajuda. Quando essa informação chega de forma direta e permanente, aumentamos as chances de romper o ciclo da violência”, afirma Patrícia Audi, presidente da Abradee.

O serviço 180 é gratuito, confidencial e funciona 24 horas por dia. Além de registrar denúncias, o canal oferece orientação sobre direitos, informações sobre a legislação e encaminhamento para a rede de atendimento especializado e para as autoridades competentes, com garantia de anonimato. Ao incluir o número nas contas de luz, as distribuidoras ampliam o alcance da informação, especialmente em contextos em que a vítima pode estar isolada ou com acesso restrito a outros meios de denúncia.