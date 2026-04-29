Laerte Gomes destina implementos agrícolas à APAC e fortalece produção em Alto Paraíso

Por Juliana Martins

Publicada em 29/04/2026 às 08h20

Parlamentar durante entrega de implementos agrícolas à Associação APAC, em Alto Paraíso (Foto: Juliana Martins)

Na última semana, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) realizou a entrega de implementos agrícolas à Associação APAC, localizada na linha 95B0, no município de Alto Paraíso, em mais uma ação voltada ao fortalecimento da agricultura familiar e ao incentivo à produção rural.

A iniciativa atendeu a uma solicitação do vereador João Padre, que destacou a importância do apoio do parlamentar para atender as demandas da comunidade. A entrega contou ainda com a participação do presidente da associação, Hugo, além de produtores rurais que serão diretamente beneficiados com os equipamentos.

Durante a agenda, Laerte Gomes ressaltou a satisfação em ver o resultado do trabalho parlamentar chegando de forma concreta até quem mais precisa. “É muito gratificante acompanhar de perto a entrega desses implementos e ver a alegria dos produtores. Esse é o nosso compromisso: trabalhar para que os investimentos cheguem na ponta e façam a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

Os equipamentos entregues, como implementos agrícolas e roçadeiras, vão contribuir diretamente para o aumento da produtividade, permitindo que os pequenos produtores ampliem sua produção na mesma área, com redução de custos e mais eficiência no trabalho no campo.

Para o vereador João Padre, a parceria com o deputado tem sido fundamental para garantir avanços importantes para o município. Já o presidente da associação, Hugo, destacou que os equipamentos chegam em um momento oportuno e representam um reforço significativo para as atividades desenvolvidas pelos produtores locais.

Além de beneficiar diretamente as famílias do campo, a ação também deve gerar reflexos positivos na economia de Alto Paraíso, fortalecendo o comércio local e incentivando o desenvolvimento da região.

Laerte Gomes reforçou ainda que seguirá atuando de forma municipalista, ouvindo lideranças e trabalhando em conjunto com vereadores e representantes locais para garantir que os investimentos continuem chegando às comunidades. “Nosso mandato é parceiro dos municípios e está sempre à disposição para construir soluções que melhorem a vida da população”, finalizou.