Ciclofaixa é implantada pelo governo de Rondônia no perímetro urbano da RO-470 em Nova União

Por Antonia Lima

Publicada em 29/04/2026 às 08h50

O governo de Rondônia concluiu a implantação de uma ciclofaixa no município de Nova União, perímetro urbano da RO-470. A obra, executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), tem como objetivo ampliar a mobilidade urbana com mais organização e segurança, oferecendo um espaço adequado para ciclistas e pedestres, além de contribuir para a qualidade de vida da população com uma estrutura planejada, durável e alinhada às necessidades do município.

Com extensão de 1 quilômetro e 2,20 metros de largura, a execução foi conduzida pelas equipes da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), que atuaram em todas as etapas do serviço, desde a preparação da base até a finalização da estrutura. Entre as atividades realizadas, estão a aplicação da capa asfáltica com CAP 50/70, serviço superficial de imprimação e pintura de ligação utilizando emulsões asfálticas dos tipos EAI e RR1C, além da implantação de 600 metros de sinalização horizontal até o portal da cidade.

Manasses Calandrelli é morador da cidade e já está aproveitando a ciclofaixa

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a implantação da ciclofaixa contribui para a mobilidade e para a valorização do espaço urbano, oferecendo novas alternativas de deslocamento, além de incentivar hábitos mais saudáveis para a população.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou a importância dos trabalhos para o município. “Essa ciclofaixa representa um avanço na organização do espaço urbano, proporcionando mais segurança e conforto para quem utiliza a bicicleta no dia a dia. É uma obra que fortalece a mobilidade e acompanha o crescimento das cidades com soluções práticas e de qualidade.”

Segundo o titular da Coordenadoria de Usinas de Asfalto, Lucas Albuquerque, todo o processo, desde a preparação da base até a finalização com a sinalização foi conduzido com atenção aos detalhes. “O objetivo é entregar uma estrutura funcional, que atenda bem quem utiliza a via no dia a dia”, destacou.

Quem também comemora a implantação da ciclofaixa é o morador Manasses Calandrelli. “A gente que mora aqui fica feliz com essa melhoria. Agora dá pra andar de bicicleta com mais segurança e tranquilidade no dia a dia. É uma mudança que realmente beneficia a comunidade”, disse.