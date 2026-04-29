Homem é preso por porte ilegal de arma após abordagem na madrugada

Por machadinhoonline

Publicada em 29/04/2026 às 09h00

Na madrugada desta quarta-feira, 29 de abril, por volta das 2h40, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina quando flagrou um veículo com comportamento suspeito em via pública, no município de Machadinho d’Oeste (RO).

De acordo com as informações, o automóvel, um Toyota Corolla de cor preta, seguia em sentido contrário pela via com os faróis em luz alta e realizando manobras em zigue-zague, colocando em risco a segurança de outros condutores. Diante da situação, os policiais iniciaram o procedimento de abordagem, que foi realizada em uma rua próxima.

Durante a ação, o condutor foi abordado e, em busca veicular, os policiais localizaram um revólver calibre .38 escondido entre os bancos do carro. A arma estava municiada com cinco munições, sendo três de ponta expansiva, uma ogival e uma cápsula já deflagrada no tambor.

Questionado sobre a documentação do armamento, o suspeito informou não possuir registro ou autorização legal para o porte. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Como não havia outra pessoa habilitada no local para assumir a direção do veículo, o carro também foi encaminhado à unidade policial, ficando sob responsabilidade do conduzido providenciar posteriormente sua retirada.

Além da arma, foram apreendidos diversos objetos pessoais que estavam em posse do suspeito, entre eles joias, um relógio dourado, um canivete, um aparelho celular e dinheiro em espécie.

A ocorrência foi registrada e apresentada às autoridades competentes para as medidas legais necessárias.