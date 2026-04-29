PAA começa entregas em Colorado do Oeste impulsionando produção rural e segurança alimentar no Cone Sul

Por Wania Ressutti

Publicada em 29/04/2026 às 08h55

Mais renda no campo e comida de qualidade na mesa de quem precisa. Esse é o impacto direto do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que teve início nesta terça-feira (28), em Colorado do Oeste, no Cone Sul de Rondônia, com o recebimento dos primeiros produtos destinados às entidades socioassistenciais do município.

A iniciativa integra uma parceria entre o governo de Rondônia e o governo Federal, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e execução da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO). O PAA permite a compra direta de alimentos da agricultura familiar, garantindo mercado para os produtores e reforçando a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o papel estratégico da iniciativa. “O PAA é uma política pública que gera resultados concretos, fortalecendo a agricultura familiar e assegurando dignidade à população. É uma ação que une desenvolvimento econômico e compromisso social.”

FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL

Na primeira entrega, cinco produtores participaram da comercialização, fornecendo alimentos frescos e diversificados, como frutas, verduras, legumes, iogurte e carne suína. “Até o momento, já foram recebidos mais de 850 quilos de alimentos, que serão destinados às entidades cadastradas”, explicou a extensionista da Emater-RO, Enoelma Nunes, responsável pela atividade. A extensionista diz ainda que, ao longo da execução, a expectativa é de que mais de 30 produtores rurais e cinco entidades socioassistenciais sejam beneficiados, ampliando o alcance do programa no município e fortalecendo a economia local.

Para o diretor-presidente da Emater-RO, Hermes José Dias Filho, o PAA vai além da comercialização da produção rural. “O programa promove inclusão produtiva e social ao garantir renda ao agricultor familiar e, ao mesmo tempo, levar alimentos de qualidade às famílias que mais precisam”, destacou.

Para as entidades e o público atendido, o programa representa acesso contínuo a alimentos nutritivos e melhoria na qualidade de vida, consolidando um ciclo positivo que beneficia produtores, instituições e a população.