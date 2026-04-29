Deputado Jean Mendonça denuncia sucateamento da Usina de Calcário e alerta para prejuízos aos agricultores

Por Carlos Henrique

Publicada em 29/04/2026 às 08h50

Durante sessão realizada nesta terça-feira (28), na Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado Jean Mendonça (PL) levou à tribuna uma denúncia que pode ter impactos diretos sobre a produção agrícola do estado. Segundo o parlamentar, informações recebidas em seu gabinete, repassadas por produtores rurais, indicam irregularidades graves na gestão da Usina de Calcário, localizada em Pimenta Bueno, com acesso pela estrada do Calcário, em Espigão do Oeste.

De acordo com Mendonça, a empresa terceirizada responsável pela unidade estaria desmontando equipamentos e, possivelmente, comercializando parte da estrutura. A denúncia levanta ainda suspeitas de crimes ambientais relacionados ao processo de exploração do calcário. “O que chega até nós é extremamente grave e precisa de resposta imediata dos órgãos competentes”, afirmou o deputado, ao cobrar fiscalização rigorosa por parte da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

A situação preocupa principalmente os pequenos e médios produtores, que dependem diretamente do calcário para a correção do solo e manutenção da produtividade. Na avaliação do parlamentar, o comprometimento da usina representa um impacto direto na base da economia rondoniense. “Sem calcário, não há avanço na agricultura. Sucatear essa estrutura é frear o desenvolvimento e penalizar quem trabalha todos os dias para gerar riqueza no nosso estado”, alertou.

Diante da gravidade das denúncias, Jean Mendonça informou que já protocolou um pedido formal de informações sobre a situação do patrimônio público da usina. Ele não descarta a possibilidade de propor a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar responsabilidades. “É preciso responsabilidade, transparência e ação imediata. Vou acompanhar cada etapa dessa fiscalização. Não vamos permitir que o patrimônio do povo seja negligenciado”, declarou.

O posicionamento do deputado recebeu apoio de outros parlamentares. Cirone Deiró e Marcelo Cruz destacaram a importância da denúncia e reforçaram a necessidade de investigação rigorosa. Cirone Deiró enfatizou que o governo deve adotar medidas urgentes para apurar os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos.

A Usina de Calcário é considerada estratégica para o desenvolvimento do setor agrícola em Rondônia, e sua paralisação ou funcionamento irregular pode gerar efeitos em cadeia na produção rural. Para Jean Mendonça, garantir a retomada plena das atividades da unidade é uma questão de respeito aos produtores e à economia do estado.